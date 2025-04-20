Гардекс бебі аерозоль (Gardex baby spray)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 65 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КЛІЩІВ ТА КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
181,58
Економія при броні: -8,96 грн
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І МОШОК 80 мл №1
Сабріз
184,33
Економія при броні: -9,09 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КЛІЩІВ ТА КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
181,65
Економія при броні: -9,03 грн
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І МОШОК 80 мл №1
Сабріз
184,41
Економія при броні: -9,17 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КЛІЩІВ ТА КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
180,37
Економія при броні: -7,75 грн
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І МОШОК 80 мл №1
Сабріз
183,11
Економія при броні: -7,87 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КЛІЩІВ ТА КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
177,80
Економія при броні: -5,18 грн
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І МОШОК 80 мл №1
Сабріз
180,50
Економія при броні: -5,26 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КЛІЩІВ ТА КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
181,08
Економія при броні: -8,46 грн
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І МОШОК 80 мл №1
Сабріз
183,83
Економія при броні: -8,59 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КЛІЩІВ ТА КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
179,92
Економія при броні: -7,30 грн
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І МОШОК 80 мл №1
Сабріз
182,65
Економія при броні: -7,41 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КЛІЩІВ ТА КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
184,27
Економія при броні: -11,65 грн
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І МОШОК 80 мл №1
Сабріз
187,07
Економія при броні: -11,83 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КЛІЩІВ ТА КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
184,06
Економія при броні: -11,44 грн
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І МОШОК 80 мл №1
Сабріз
186,86
Економія при броні: -11,62 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КЛІЩІВ ТА КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
182,61
Економія при броні: -9,99 грн
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І МОШОК 80 мл №1
Сабріз
185,39
Економія при броні: -10,15 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КЛІЩІВ ТА КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
184,29
Економія при броні: -11,67 грн
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І МОШОК 80 мл №1
Сабріз
187,09
Економія при броні: -11,85 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КЛІЩІВ ТА КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
178,18
Економія при броні: -5,56 грн
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І МОШОК 80 мл №1
Сабріз
180,88
Економія при броні: -5,64 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КЛІЩІВ ТА КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
183,50
Економія при броні: -10,88 грн
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І МОШОК 80 мл №1
Сабріз
186,28
Економія при броні: -11,04 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КЛІЩІВ ТА КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
183,06
Економія при броні: -10,44 грн
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І МОШОК 80 мл №1
Сабріз
185,84
Економія при броні: -10,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
2.6 км
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КЛІЩІВ ТА КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
179,75
Економія при броні: -7,13 грн
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І МОШОК 80 мл №1
Сабріз
182,48
Економія при броні: -7,24 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КЛІЩІВ ТА КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
180,56
Економія при броні: -7,94 грн
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І МОШОК 80 мл №1
Сабріз
183,30
Економія при броні: -8,06 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 94
3.0 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І МОШОК 80 мл №1
Сабріз
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КЛІЩІВ ТА КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
177,26
Економія при броні: -37,57 грн
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І МОШОК 80 мл №1
Сабріз
180,02
Економія при броні: -31,37 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І МОШОК 80 мл №1
Сабріз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І МОШОК 80 мл №1
Сабріз
180,83
Економія при броні: -32,24 грн
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КЛІЩІВ ТА КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
181,53
Економія при броні: -8,91 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
3.0 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І МОШОК 80 мл №1
Сабріз
179,51
Економія при броні: -46,15 грн
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КЛІЩІВ ТА КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
180,20
Економія при броні: -7,58 грн