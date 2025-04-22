Гардекс бебі аерозоль (Gardex baby spray)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках у Чернігів
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КЛІЩІВ ТА КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
159,20
Економія при броні: -18,30 грн
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І МОШОК 80 мл №1
Сабріз
161,80
Економія при броні: -18,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І МОШОК 80 мл №1
Сабріз
173,23
Економія при броні: -10,05 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КЛІЩІВ ТА КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
159,20
Економія при броні: -18,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І МОШОК 80 мл №1
Сабріз
170,43
Економія при броні: -6,62 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КЛІЩІВ ТА КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
172,41
Економія при броні: -33,23 грн
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І МОШОК 80 мл №1
Сабріз
174,64
Економія при броні: -10,87 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І МОШОК 80 мл №1
Сабріз
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І МОШОК 80 мл №1
Сабріз
171,68
Економія при броні: -8,43 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І МОШОК 80 мл №1
Сабріз
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КЛІЩІВ ТА КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
159,20
Економія при броні: -18,30 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І МОШОК 80 мл №1
Сабріз
161,80
Економія при броні: -18,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І МОШОК 80 мл №1
Сабріз
172,92
Економія при броні: -31,66 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Чернігів, вул. Шевченка, 51
1.8 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І МОШОК 80 мл №1
Сабріз
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КЛІЩІВ ТА КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
159,20
Економія при броні: -18,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Чернігів, вул. Музична, 2
2.3 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І МОШОК 80 мл №1
Сабріз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 62
2.6 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І МОШОК 80 мл №1
Сабріз
175,69
Економія при броні: -12,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 37
2.9 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І МОШОК 80 мл №1
Сабріз
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 21-А
3.0 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І МОШОК 80 мл №1
Сабріз
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КЛІЩІВ ТА КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
155,00
Економія при броні: -14,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Чернігів, просп. Миру, 194
3.1 км
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КЛІЩІВ ТА КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
159,20
Економія при броні: -18,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Чернігів, вул. Всіхсвятська, 5
3.1 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І МОШОК 80 мл №1
Сабріз
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Чернігів, вул. Незалежності, 42
4.7 км
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КЛІЩІВ ТА КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
159,20
Економія при броні: -18,30 грн
Світ здоров'я зжс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Чернігів, вул. Козацька, 48
2.5 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І МОШОК 80 мл №1
Сабріз
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Сновськ, вул. Залізнична, 11
57.3 км
ГАРДЕКС БЕБІ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КЛІЩІВ ТА КОМАРІВ 100 мл №1
Сабріз
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Мена, вул. Героїв АТО, 5
63.9 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І МОШОК 80 мл №1
Сабріз
161,80
Економія при броні: -18,70 грн