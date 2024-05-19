Всі аптеки України
АХД 2000 ЕКСПРЕСЦіни в аптеках

АХД 2000 ЕКСПРЕС рідина 1000 мл з дозуючим пристроєм, №1 - Львів (672962) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чернігівська, 6
Всього: упаковка (10)
228,24 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2
Всього: упаковка (6)
228,24 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 27
Всього: упаковка (1)
276,90 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 42
Всього: упаковка (4)
351,99
Економія: -151,50 грн
200,49 грн
Свк фарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Баранівка, вул. Першотравнева, 3-Б
Всього: упаковка (1)
342,00
Економія: -10,26 грн
331,74 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Шухевича Романа, 9
Всього: упаковка (1)
271,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Перемоги, 53
Всього: упаковка (3)
255,59 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 95
Всього: упаковка (1)
271,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Корольова, 44-Б
Всього: упаковка (1)
270,90 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Коростень, вул. Грушевського, 46
Всього: упаковка (1)
254,47 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Малин, вул. Мазепи Івана, 2
Всього: упаковка (4)
255,59 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Біла Церква, вул. Волонтерська, 5
Всього: упаковка (1)
252,64 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 78
Всього: упаковка (8)
228,24 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Данченка Сергія, 14
Всього: упаковка (3)
242,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Теліги Олени, 13/14
Всього: упаковка (4)
228,24 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Умань, вул. Тищика, 40
Всього: упаковка (3)
228,24 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Подільськ, вул. Шкільна, 2-Л
Всього: упаковка (1)
242,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чавдар Єлизавети, 18
Всього: упаковка (1)
217,90 грн
Свк фарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (1)
379,00
Економія: -11,37 грн
367,63 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Захарівка, вул. Паркова, 2
Всього: упаковка (12)
228,24 грн