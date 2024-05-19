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АХД 2000 ЕКСПРЕСЦіни в аптеках

АХД 2000 ЕКСПРЕС рідина 1000 мл з дозуючим пристроєм, №1 - Київ (672962) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Теліги Олени, 13/14
Всього: упаковка (4)
228,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Данченка Сергія, 14
Всього: упаковка (3)
242,00 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (1)
379,00
Економія: -11,37 грн
367,63 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Чавдар Єлизавети, 18
Всього: упаковка (1)
217,90 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Біла Церква, вул. Волонтерська, 5
Всього: упаковка (1)
252,64 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 78
Всього: упаковка (8)
228,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Малин, вул. Мазепи Івана, 2
Всього: упаковка (4)
255,59 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Текстильщиків, 15
Всього: упаковка (1)
242,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Преображенська, 2
Всього: упаковка (4)
228,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
Всього: упаковка (1)
228,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 47
Всього: упаковка (2)
242,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
Всього: упаковка (2)
242,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 89
Всього: упаковка (1)
228,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
Всього: упаковка (3)
228,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 193
Всього: упаковка (3)
228,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Корольова, 44-Б
Всього: упаковка (1)
270,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Доценка, 17
Всього: упаковка (1)
242,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 95
Всього: упаковка (1)
271,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Перемоги, 53
Всього: упаковка (3)
255,59 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Шухевича Романа, 9
Всього: упаковка (1)
271,00 грн