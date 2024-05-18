АХД 2000 ЕКСПРЕС рідина 1000 мл з дозуючим пристроєм, №1 - Харків (672962) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
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Харків, вул. Сумська, 69
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
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Харків, просп. Перемоги, 64-Г
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Всього: упаковка (2)
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Лебедин, вул. Михайлівська, 34/1
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Суми, вул. Українських Перемог, 2
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Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
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Ічня, вул. Героїв Майдану, 7-А
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Кривий Ріг, просп. Поштовий, 32/1
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Чернігів, вул. Шевченка, 22
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Чернігів, вул. Доценка, 17
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Чернігів, вул. Преображенська, 2
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Чернігів, вул. Мстиславська, 20
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Чернігів, просп. Перемоги, 91
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Чернігів, просп. Миру, 47
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Чернігів, просп. Миру, 89
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Чернігів, вул. Текстильщиків, 15
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Чернігів, просп. Миру, 193
Свк фарм
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Київ, вул. Драгоманова, 6/1
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Київ, вул. Чавдар Єлизавети, 18
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Київ, вул. Теліги Олени, 13/14