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АХД 2000 ЕКСПРЕСЦіни в аптеках

АХД 2000 ЕКСПРЕС рідина 1000 мл з дозуючим пристроєм, №1 - Харків (672962) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
228,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
Всього: упаковка (12)
228,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 64-Г
Всього: упаковка (3)
242,00 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Лебедин, вул. Михайлівська, 34/1
Всього: упаковка (2)
220,81 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Українських Перемог, 2
Всього: упаковка (3)
228,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
Всього: упаковка (10)
228,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ічня, вул. Героїв Майдану, 7-А
Всього: упаковка (12)
228,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 32/1
Всього: упаковка (6)
228,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
Всього: упаковка (3)
228,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Доценка, 17
Всього: упаковка (1)
242,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Преображенська, 2
Всього: упаковка (4)
228,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
Всього: упаковка (2)
242,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
Всього: упаковка (1)
228,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
Всього: упаковка (2)
242,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
Всього: упаковка (1)
228,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильщиків, 15
Всього: упаковка (1)
242,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 193
Всього: упаковка (3)
228,24 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (1)
379,00
Економія: -11,37 грн
367,63 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чавдар Єлизавети, 18
Всього: упаковка (1)
217,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Теліги Олени, 13/14
Всього: упаковка (4)
228,24 грн