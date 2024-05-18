АХД 2000 ЕКСПРЕС рідина 1000 мл з дозуючим пристроєм, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (672962) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найденоВ інших містах:
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 32/1
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Всього: упаковка (12)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Перемоги, 64-Г
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Лебедин, вул. Михайлівська, 34/1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Українських Перемог, 2
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Всього: упаковка (12)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Ічня, вул. Героїв Майдану, 7-А
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Умань, вул. Тищика, 40
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Ілічанка, вул. Шкільна, 43
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Крижанівка, вул. Бочарова Генерала, 62
Фармацевт копєйкін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Кримська, 80
Мілана
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ойстраха Давида, 2
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Марсельська, 32/3
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Чавдар Єлизавети, 18
Свк фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
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Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 78
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Польська, 14
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 36