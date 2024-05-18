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АХД 2000 ЕКСПРЕСЦіни в аптеках

АХД 2000 ЕКСПРЕС рідина 1000 мл з дозуючим пристроєм, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (672962) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
Всього: упаковка (10)
228,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 32/1
Всього: упаковка (6)
228,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
Всього: упаковка (12)
228,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
228,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Перемоги, 64-Г
Всього: упаковка (3)
242,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Лебедин, вул. Михайлівська, 34/1
Всього: упаковка (2)
220,81 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Українських Перемог, 2
Всього: упаковка (3)
228,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ічня, вул. Героїв Майдану, 7-А
Всього: упаковка (12)
228,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Умань, вул. Тищика, 40
Всього: упаковка (3)
228,24 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ілічанка, вул. Шкільна, 43
Всього: упаковка (1)
230,20 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Крижанівка, вул. Бочарова Генерала, 62
Всього: упаковка (1)
280,10 грн
Фармацевт копєйкін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Кримська, 80
Всього: упаковка (1)
235,50 грн
Мілана
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ойстраха Давида, 2
Всього: упаковка (1)
235,50 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
Всього: упаковка (2)
216,10 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Марсельська, 32/3
Всього: упаковка (1)
262,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Чавдар Єлизавети, 18
Всього: упаковка (1)
217,90 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (1)
379,00
Економія: -11,37 грн
367,63 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 78
Всього: упаковка (8)
228,24 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Польська, 14
Всього: упаковка (1)
222,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (1)
213,90 грн