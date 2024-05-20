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АХД 2000 ЕКСПРЕСЦіни в аптеках

АХД 2000 ЕКСПРЕС 100 мл, №1 - Одеса (370346) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Віола
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Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Всього: упаковка (5)
25,40 грн
Южна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (9)
25,40 грн
Ізабелла
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 170/2
Всього: упаковка (1)
25,40 грн
Мілана
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ойстраха Давида, 2
Всього: упаковка (4)
25,40 грн
В інших містах:
Жемчужина
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Лиманка, вул. Жемчужна, 6
Всього: упаковка (1)
25,40 грн
Чорноморська
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, вул. Олександрійська, 17-А
Всього: упаковка (3)
25,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
Всього: упаковка (1)
27,87
Економія: -2,71 грн
25,16 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Одеська, 51
Всього: упаковка (3)
32,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 17
Всього: упаковка (1)
35,30
Економія: -7,85 грн
27,45 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
Всього: упаковка (1)
39,50 грн
Аптека гормональних препаратів
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (1)
32,52 грн
Аптека гормональних препаратів
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
Всього: упаковка (1)
32,66 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Волочиськ, вул. Петлюри Симона, 6
Всього: упаковка (2)
33,50 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Баранівка, вул. Першотравнева, 3-Б
Всього: упаковка (3)
33,00 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 27
Всього: упаковка (4)
34,50
Економія: -7,05 грн
27,45 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 25
Всього: упаковка (1)
37,00 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Отинія, вул. Шевченка, 2
Всього: упаковка (7)
29,12 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Шевченка, 18
Всього: упаковка (2)
31,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Стрий, вул. Галицька, 1-Г
Всього: упаковка (1)
38,40 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Галицького Данила, 50
Всього: упаковка (1)
37,00 грн