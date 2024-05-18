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АХД 2000 УЛЬТРАЦіни в аптеках

АХД 2000 УЛЬТРА флакон 250 мл з розпилювачем, №1 - Харків (605217) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (2)
96,00
Економія: -15,00 грн
81,00 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Всього: упаковка (5)
110,00
Економія: -8,80 грн
101,20 грн
Мілана
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ойстраха Давида, 2
Всього: упаковка (5)
113,70 грн
Еріка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 73
Всього: упаковка (1)
113,70 грн
Марія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Шевченка, 11-А
Всього: упаковка (3)
113,70 грн
Афіна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Шевченка, 8-В
Всього: упаковка (1)
113,70 грн
Шампань
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Одеса, просп. Шевченка, 10/1
Всього: упаковка (3)
113,70 грн
Меліса
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
Всього: упаковка (1)
113,70 грн
Магнолія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Армійська, 18
Всього: упаковка (2)
113,70 грн
Центральна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 23
Всього: упаковка (1)
113,70 грн
Колонтаївська
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
Всього: упаковка (2)
113,70 грн
Аркадія
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Одеса, вул. Черняховського, 24
Всього: упаковка (2)
113,70 грн
Приморська
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Академічна, 11
Всього: упаковка (4)
113,70 грн
Глорія
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Одеса, дорога Фонтанська, 15-А
Всього: упаковка (3)
113,70 грн
Адмірал
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (1)
113,70 грн
Акація
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Одеса, дорога Фонтанська, 67
Всього: упаковка (1)
113,70 грн
Гармонія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 50
Всього: упаковка (2)
113,70 грн
Люстдорф
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 54
Всього: упаковка (1)
113,70 грн
Маргарита
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Всього: упаковка (1)
113,70 грн
Валерія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 13
Всього: упаковка (1)
113,70 грн