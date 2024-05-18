АХД 2000 ГЕЛЬ гель 60 мл, №1 - Харків (309186) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 18 аптеках
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 1
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Привокзальна, 2
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 165-Б
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дерев'янка, 38
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 244
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Саперна, 32
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 33
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 64
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, бульв. Жасминовий, 9
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 105
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вальтера Академіка, 6-А
В інших містах:
Досвід довіра допомога
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 274-Г
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Центральна, 7
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Слобожанське, вул. Дружби, 12-В