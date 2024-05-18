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АХД 2000 ГЕЛЬЦіни в аптеках

АХД 2000 ГЕЛЬ гель 60 мл, №1 - Харків (309186) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (1)
45,38 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1)
45,09 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1)
44,92 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 1
Всього: упаковка (1)
44,99 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
45,24 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Привокзальна, 2
Всього: упаковка (1)
44,81 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 165-Б
Всього: упаковка (3)
45,07 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (4)
44,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (1)
38,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дерев'янка, 38
Всього: упаковка (1)
44,80 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 244
Всього: упаковка (1)
44,80 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Саперна, 32
Всього: упаковка (2)
38,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 33
Всього: упаковка (3)
45,33 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 64
Всього: упаковка (1)
38,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, бульв. Жасминовий, 9
Всього: упаковка (1)
45,08 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 105
Всього: упаковка (1)
45,41 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вальтера Академіка, 6-А
Всього: упаковка (1)
45,02 грн
Досвід довіра допомога
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 274-Г
Всього: упаковка (1)
45,09 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Центральна, 7
Всього: упаковка (1)
45,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Слобожанське, вул. Дружби, 12-В
Всього: упаковка (1)
45,38 грн