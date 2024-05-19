Всі аптеки України
АХД 2000 ГЕЛЬЦіни в аптеках

АХД 2000 ГЕЛЬ гель 1 л, №1 - Київ (232642) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено
В інших містах:
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Велика Димерка, вул. Паркова, 1-Г
Всього: упаковка (1)
255,50 грн
Авк фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Коростень, вул. Грушевського, 20
Всього: упаковка (1)
342,00
Економія: -10,26 грн
331,74 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Лохвиця, вул. Шевченка Тараса, 4
Всього: упаковка (5)
344,99
Економія: -71,23 грн
273,76 грн
Авк фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 25
Всього: упаковка (2)
335,00
Економія: -10,05 грн
324,95 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
Всього: упаковка (1)
366,00
Економія: -48,00 грн
318,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: упаковка (1)
362,00
Економія: -47,00 грн
315,00 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
Всього: упаковка (1)
355,01
Економія: -26,72 грн
328,29 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
360,00
Економія: -62,00 грн
298,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Одеса-Головна, 35
Всього: упаковка (1)
410,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (1)
343,00
Економія: -45,00 грн
298,00 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (3)
343,00
Економія: -45,00 грн
298,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (1)
381,00
Економія: -83,00 грн
298,00 грн
Вузівська
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (1)
341,60 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Лиманка, ж/м Радужний, 16/1
Всього: упаковка (2)
396,00 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (1)
343,00
Економія: -45,00 грн
298,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
Всього: упаковка (1)
410,00 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (2)
343,00
Економія: -45,00 грн
298,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 30
Всього: упаковка (1)
343,00
Економія: -45,00 грн
298,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Свободи, 88
Всього: упаковка (2)
410,70 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дрогобич, вул. Шептицького, 16/1
Всього: упаковка (7)
227,20 грн