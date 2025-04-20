Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
22,00
Економія при броні: -4,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
20,00
Економія при броні: -2,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
22,00
Економія при броні: -4,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
8.8 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
8.8 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
ДЕЗАКТИН порошок банка 1 кг №1
Делана
663,00
Економія при броні: -78,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, бульв. Будівельників, 7-А
11.0 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
11.7 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
20,00
Економія при броні: -2,00 грн
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Синельникове, вул. Миру, 52
57.8 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 16-А
66.5 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
20,00
Економія при броні: -2,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
70.2 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
23,00
Економія при броні: -5,00 грн
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 2
71.1 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 55
84.3 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
ДЕЗАКТИН порошок банка 1 кг №1
Делана
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 13
84.8 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Павлоград, вул. Шевченка, 67
91.5 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
ДЕЗАКТИН порошок банка 1 кг №1
Делана
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
94.0 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
22,00
Економія при броні: -4,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
100.3 км
ДЕЗАКТИН порошок банка 1 кг №1
Делана
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Шахтарське, вул. Шахтарської Слави, 22
107.1 км
ДЕЗАКТИН порошок банка 1 кг №1
Делана
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 10
109.0 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Е
121.9 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2
130.6 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана