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Свк фарм
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Відчиняється о 08:00
Хмільник, просп. Свободи, 13
53.1 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
18,00
грн
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Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
72.9 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
15,50
грн
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Авк фарм
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Бердичів, вул. Житомирська, 38
74.2 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
16,00
грн
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Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Бердичів, вул. Раскової, 1
75.9 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
16,00
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Старокостянтинів, алея Хохтіф, 18
110.7 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
15,21
Економія при броні:
-0,01 грн
15,20
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Молодіжна, 6/2
113.3 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
15,21
Економія при броні:
-0,01 грн
15,20
грн
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Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Полонне, вул. Лесі Українки, 212-А
122.1 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
16,00
грн
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Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76
146.7 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
12,50
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ізяслав, вул. Никитюка Миколи, 1-А
154.8 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
16,90
грн
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Авк фарм
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Ізяслав, вул. Шевченка, 25
154.9 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
16,50
грн
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Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Петлюри Симона, 6
168.3 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
17,00
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Саврань, вул. Миру, 68
169.3 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
18,00
грн
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ДЕЗАКТИН порошок банка 1 кг №1
Делана
720,00
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лятошинського, 18-Б
189.1 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
15,80
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
197.5 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
21,21
Економія при броні:
-0,64 грн
20,57
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Криве Озеро, вул. 1-го Травня, 5
197.8 км
ДЕЗАКТИН порошок банка 1 кг №1
Делана
725,60
грн
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
200.5 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
22,00
Економія при броні:
-4,00 грн
18,00
грн
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ДЕЗАКТИН порошок банка 1 кг №1
Делана
680,00
Економія при броні:
-68,00 грн
612,00
грн
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
201.1 км
ДЕЗАКТИН порошок банка 1 кг №1
Делана
680,00
Економія при броні:
-68,00 грн
612,00
грн
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
202.0 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
18,00
грн
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Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
202.3 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
17,00
грн
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
202.7 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
20,00
Економія при броні:
-2,00 грн
18,00
грн
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