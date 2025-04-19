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Відчиняється о 09:00
Миколаїв, просп. Миру, 2-Г
115.4 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
24,60
грн
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D.s.
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Відчиняється о 08:00
Криве Озеро, вул. 1-го Травня, 5
164.5 км
ДЕЗАКТИН порошок банка 1 кг №1
Делана
725,60
грн
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D.s.
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Відчиняється о 08:00
Баштанка, вул. Ювілейна, 82-А
167.7 км
ДЕЗАКТИН порошок банка 1 кг №1
Делана
738,90
грн
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Аптека
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Відчиняється о 08:00
Саврань, вул. Миру, 68
188.8 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
18,00
грн
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ДЕЗАКТИН порошок банка 1 кг №1
Делана
720,00
грн
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D.s.
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Відчиняється о 08:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 11/3
192.3 км
ДЕЗАКТИН порошок банка 1 кг №1
Делана
748,40
грн
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D.s.
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Відчиняється о 08:00
Новий Буг, вул. Харчука, 5-А
192.9 км
ДЕЗАКТИН порошок банка 1 кг №1
Делана
726,00
грн
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Народна аптека
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Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
254.7 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
22,00
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
254.7 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
15,80
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
255.5 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
23,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
259.2 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
20,00
грн
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Мед-сервіс
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Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
259.4 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
16,60
грн
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D.s.
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Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Філатова Академіка, 10
260.4 км
ДЕЗАКТИН порошок банка 1 кг №1
Делана
752,90
грн
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Мед-сервіс
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Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
261.8 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
16,80
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2
263.8 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
10,00
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Е
286.1 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
16,40
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 122-А
302.8 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
17,00
грн
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ДЕЗАКТИН порошок банка 1 кг №1
Делана
635,90
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 16-А
305.2 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
20,00
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 110
342.0 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
17,90
грн
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Народна аптека
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Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
342.8 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
22,00
грн
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Аптека інтернет цін
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Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Будівельників, 7-А
360.2 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
20,00
грн
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