Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 22 аптеках у Миколаїв
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 13:00
Миколаїв, просп. Миру, 2-Г
4.9 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
В містах поряд
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Баштанка, вул. Ювілейна, 82-А
62.8 км
ДЕЗАКТИН порошок банка 1 кг №1
Делана
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 11/3
93.0 км
ДЕЗАКТИН порошок банка 1 кг №1
Делана
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Новий Буг, вул. Харчука, 5-А
93.5 км
ДЕЗАКТИН порошок банка 1 кг №1
Делана
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
149.1 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
23,00
Економія при броні: -5,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
152.3 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
20,00
Економія при броні: -2,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
152.5 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 14:00
Кривий Ріг, вул. Філатова Академіка, 10
153.8 км
ДЕЗАКТИН порошок банка 1 кг №1
Делана
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
155.3 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2
157.4 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Криве Озеро, вул. 1-го Травня, 5
166.7 км
ДЕЗАКТИН порошок банка 1 кг №1
Делана
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
177.1 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
22,00
Економія при броні: -4,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
177.1 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Е
180.8 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 16-А
194.9 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
20,00
Економія при броні: -2,00 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Саврань, вул. Миру, 68
195.1 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
ДЕЗАКТИН порошок банка 1 кг №1
Делана
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Олександрія, просп. Соборний, 122-А
209.8 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
ДЕЗАКТИН порошок банка 1 кг №1
Делана
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, бульв. Будівельників, 7-А
249.7 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
251.6 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
20,00
Економія при броні: -2,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 110
252.5 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана