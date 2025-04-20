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Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Лучаківського, 7-А
115.7 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
16,90
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 23
121.1 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
22,00
Економія при броні:
-4,00 грн
18,00
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Торчин, вул. Незалежності, 98
124.3 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
9,63
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Сурмичі, 101
139.6 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
16,00
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Рожище, вул. Незалежності, 1
149.1 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
12,50
грн
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Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Петлюри Симона, 6
161.7 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
17,00
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Відінська, 48
181.7 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
16,30
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Банилів, вул. Гостинець, 102
190.5 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
15,73
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ізяслав, вул. Никитюка Миколи, 1-А
203.0 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
16,90
грн
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Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 25
203.0 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
16,50
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 27/3
208.0 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
16,20
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Рафалівка, вул. Петропавлівська, 33
215.1 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
9,70
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Молодіжна, 6/2
216.8 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
15,21
Економія при броні:
-0,01 грн
15,20
грн
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Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76
221.6 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
12,50
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Старокостянтинів, алея Хохтіф, 18
227.6 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
15,21
Економія при броні:
-0,01 грн
15,20
грн
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Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Полонне, вул. Лесі Українки, 212-А
250.2 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
16,00
грн
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Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмільник, просп. Свободи, 13
284.6 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
18,00
грн
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Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Бердичів, вул. Житомирська, 38
327.3 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
16,00
грн
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Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Бердичів, вул. Раскової, 1
327.8 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
16,00
грн
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Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
329.3 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
15,50
грн
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