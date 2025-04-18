Київ (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках у Київ
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
1.9 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
21,21
Економія при броні: -0,64 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вершигори Петра, 1
6.1 км
ДЕЗАКТИН порошок банка 1 кг №1
Делана
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
7.5 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
8.2 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
8.9 км
ДЕЗАКТИН порошок банка 1 кг №1
Делана
898,60
Економія при броні: -238,09 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
9.2 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
ДЕЗАКТИН порошок банка 1 кг №1
Делана
680,00
Економія при броні: -68,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лятошинського, 18-Б
9.6 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
9.6 км
ДЕЗАКТИН порошок банка 1 кг №1
Делана
830,40
Економія при броні: -219,99 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
10.3 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
ДЕЗАКТИН порошок банка 1 кг №1
Делана
680,00
Економія при броні: -68,00 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
10.6 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
10.8 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
В містах поряд
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
14.9 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 241
19.8 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
21,82
Економія при броні: -0,65 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
128.3 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
20,82
Економія при броні: -0,62 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 2
130.9 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
149.8 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Бердичів, вул. Раскової, 1
149.8 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Бердичів, вул. Житомирська, 38
150.9 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
159.5 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмільник, просп. Свободи, 13
208.9 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана