Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Кривий Ріг
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
20,00
Економія при броні: -2,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Філатова Академіка, 10
3.1 км
ДЕЗАКТИН порошок банка 1 кг №1
Делана
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
23,00
Економія при броні: -5,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2
6.6 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Е
30.5 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
В містах поряд
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Буг, вул. Харчука, 5-А
69.0 км
ДЕЗАКТИН порошок банка 1 кг №1
Делана
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 11/3
69.7 км
ДЕЗАКТИН порошок банка 1 кг №1
Делана
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 16-А
84.9 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
20,00
Економія при броні: -2,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 122-А
86.0 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
ДЕЗАКТИН порошок банка 1 кг №1
Делана
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Баштанка, вул. Ювілейна, 82-А
90.2 км
ДЕЗАКТИН порошок банка 1 кг №1
Делана
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
107.8 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
107.8 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
22,00
Економія при броні: -4,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 10
108.7 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 13
113.0 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 55
113.3 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
ДЕЗАКТИН порошок банка 1 кг №1
Делана
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
117.0 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
22,00
Економія при броні: -4,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
121.8 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
20,00
Економія при броні: -2,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Будівельників, 7-А
122.8 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана