Харків (адресу не вказано)
Доступно в 22 аптеках у Харків
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Харків, вул. Клочківська, 104-А
2.3 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Аптека твого міста
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Нескорених, 26-В
7.3 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Аптека твого міста
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 3-А
10.3 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 60-А
130.8 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 3
133.0 км
ДЕЗАКТИН порошок банка 1 кг №1
Делана
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 11
133.7 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Британська, 41
145.7 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
163.6 км
ДЕЗАКТИН порошок банка 1 кг №1
Делана
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Павлоград, вул. Шевченка, 67
164.8 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
ДЕЗАКТИН порошок банка 1 кг №1
Делана
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Шахтарське, вул. Шахтарської Слави, 22
182.7 км
ДЕЗАКТИН порошок банка 1 кг №1
Делана
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 2
187.9 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
190.8 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Синельникове, вул. Миру, 52
193.4 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
196.6 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 55
202.6 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
ДЕЗАКТИН порошок банка 1 кг №1
Делана
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 13
202.8 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 10
203.4 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 110
242.7 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
249.3 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
251.0 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
252.9 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
253.1 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
256.2 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана