Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках у Дніпро
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
23,00
Економія при броні: -5,00 грн
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 2
8.2 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 100
4.8 км
ДЕЗАКТИН порошок банка 1 кг №1
Делана
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 127
6.9 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Дніпро, просп. Науки, 8-А
7.4 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Калинова, 26
9.9 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Калинова, 3
10.4 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
ДЕЗАКТИН порошок банка 1 кг №1
Делана
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Калнишевського Петра, 6
10.9 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 55
26.3 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
ДЕЗАКТИН порошок банка 1 кг №1
Делана
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 13
26.9 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
32.3 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
22,00
Економія при броні: -4,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Синельникове, вул. Миру, 52
43.2 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 10
51.4 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
64.4 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
20,00
Економія при броні: -2,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
64.6 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
20,00
Економія при броні: -2,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Павлоград, вул. Шевченка, 67
67.3 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
ДЕЗАКТИН порошок банка 1 кг №1
Делана
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
70.9 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
22,00
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, бульв. Будівельників, 7-А
71.0 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
77.6 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
22,00
Економія при броні: -4,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
77.8 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
78.1 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
ДЕЗАКТИН порошок банка 1 кг №1
Делана
663,00
Економія при броні: -78,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
82.1 км
ДЕЗАКТИН порошок банка 1 кг №1
Делана
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Шахтарське, вул. Шахтарської Слави, 22
107.1 км
ДЕЗАКТИН порошок банка 1 кг №1
Делана
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Е
107.4 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 16-А
108.9 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
20,00
Економія при броні: -2,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2
126.8 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана