Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 22 аптеках у Чернігів
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
20,82
Економія при броні: -0,62 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Чернігів, вул. Соборності, 2
2.9 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
В містах поряд
Аптека
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
114.1 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Бровари, вул. Київська, 241
114.7 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
21,82
Економія при броні: -0,65 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
116.1 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Фармація
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Київ, просп. Червоної Калини, 47
119.7 км
ДЕЗАКТИН порошок банка 1 кг №1
Делана
898,60
Економія при броні: -238,09 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
121.6 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
20,00
Економія при броні: -2,00 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Вершигори Петра, 1
122.3 км
ДЕЗАКТИН порошок банка 1 кг №1
Делана
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
126.0 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
20,00
Економія при броні: -2,00 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Київ, шосе Харківське, 144-В
127.8 км
ДЕЗАКТИН порошок банка 1 кг №1
Делана
830,40
Економія при броні: -219,99 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
128.4 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
21,21
Економія при броні: -0,64 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
129.2 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
129.6 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Княжий Затон, 4
130.3 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
22,00
Економія при броні: -4,00 грн
ДЕЗАКТИН порошок банка 1 кг №1
Делана
680,00
Економія при броні: -68,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
130.3 км
ДЕЗАКТИН порошок банка 1 кг №1
Делана
680,00
Економія при броні: -68,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Лятошинського, 18-Б
137.6 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
237.1 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Суми, вул. Британська, 41
252.6 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Раскової, 1
258.8 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
259.9 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана