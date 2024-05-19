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Аденофіт®-форте капсули 420 мг, №60 - Львів (668526) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 112 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
754,99 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
890,49
Економія: -106,77 грн
783,72 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: капсули (30)
767,93 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: капсули (40)
876,99
Економія: -83,92 грн
793,07 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: капсули (4)
754,14 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: капсули (50)
819,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (95)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
839,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (95)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
839,50 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
841,30
Економія: -57,58 грн
783,72 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1)
1111,90
Економія: -322,60 грн
789,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1), капсули (4)
910,28
Економія: -133,50 грн
776,78 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:15
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (2)
859,99
Економія: -66,92 грн
793,07 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (95)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
839,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
999,99
Економія: -206,92 грн
793,07 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (2)
777,13 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
862,99
Економія: -69,92 грн
793,07 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (95)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
839,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (1)
982,99
Економія: -189,92 грн
793,07 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
907,42
Економія: -123,70 грн
783,72 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: капсули (20)
1009,99
Економія: -216,92 грн
793,07 грн