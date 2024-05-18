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Аденофіт®-форте капсули 420 мг, №60 - Дніпро (Дніпропетровськ) (668526) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 116 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
839,50 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (2)
890,01
Економія: -52,42 грн
837,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (1)
914,59
Економія: -76,13 грн
838,46 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (1)
881,24
Економія: -104,44 грн
776,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1)
978,62
Економія: -202,45 грн
776,17 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
839,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1)
909,34
Економія: -132,54 грн
776,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (1)
777,24 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
933,10
Економія: -70,00 грн
863,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
839,50 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1)
904,53
Економія: -89,39 грн
815,14 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1), капсули (3)
888,52
Економія: -113,06 грн
775,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (2)
899,93
Економія: -124,47 грн
775,46 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1)
863,07
Економія: -29,67 грн
833,40 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
839,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
839,50 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (2)
888,64
Економія: -50,98 грн
837,66 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
957,20
Економія: -119,54 грн
837,66 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
839,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (1), капсули (1)
911,06
Економія: -158,20 грн
752,86 грн