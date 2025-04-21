Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 110 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
426,18
Економія при броні: -61,15 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
480,90
Економія при броні: -68,73 грн
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Абрил Формулейшнз
514,47
Економія при броні: -86,04 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
591,39
Економія при броні: -102,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
385,50
Економія при броні: -35,20 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
442,20
Економія при броні: -45,60 грн
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Абрил Формулейшнз
492,10
Економія при броні: -53,10 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
552,60
Економія при броні: -51,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
378,07
Економія при броні: -37,15 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
428,37
Економія при броні: -36,70 грн
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Абрил Формулейшнз
496,64
Економія при броні: -40,83 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
595,46
Економія при броні: -99,54 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Абрил Формулейшнз
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
380,90
Економія при броні: -30,60 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
457,30
Економія при броні: -60,70 грн
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Абрил Формулейшнз
501,20
Економія при броні: -62,20 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
568,00
Економія при броні: -67,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Абрил Формулейшнз
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
386,00
Економія при броні: -35,70 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
445,40
Економія при броні: -48,80 грн
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Абрил Формулейшнз
504,20
Економія при броні: -65,20 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
560,10
Економія при броні: -59,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
385,40
Економія при броні: -35,10 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
445,40
Економія при броні: -48,80 грн
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Абрил Формулейшнз
504,20
Економія при броні: -65,20 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
568,00
Економія при броні: -67,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
391,12
Економія при броні: -60,27 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
435,84
Економія при броні: -48,90 грн
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Абрил Формулейшнз
481,51
Економія при броні: -45,99 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
588,75
Економія при броні: -92,82 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Абрил Формулейшнз
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
374,63
Економія при броні: -43,09 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
472,95
Економія при броні: -59,58 грн
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Абрил Формулейшнз
525,73
Економія при броні: -96,68 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
540,22
Економія при броні: -57,94 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Абрил Формулейшнз
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
405,60
Економія при броні: -55,30 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
457,60
Економія при броні: -61,00 грн
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Абрил Формулейшнз
492,10
Економія при броні: -53,10 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
568,00
Економія при броні: -67,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
385,50
Економія при броні: -35,20 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
434,20
Економія при броні: -37,60 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
579,30
Економія при броні: -78,60 грн
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Абрил Формулейшнз
518,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
392,03
Економія при броні: -50,73 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
424,42
Економія при броні: -38,48 грн
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Абрил Формулейшнз
515,71
Економія при броні: -87,04 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
576,51
Економія при броні: -88,07 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
400,44
Економія при броні: -59,14 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
476,56
Економія при броні: -78,87 грн
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Абрил Формулейшнз
513,06
Економія при броні: -84,39 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
603,78
Економія при броні: -85,03 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
380,90
Економія при броні: -30,60 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
445,40
Економія при броні: -48,80 грн
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Абрил Формулейшнз
492,10
Економія при броні: -53,10 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
564,20
Економія при броні: -63,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
422,94
Економія при броні: -64,04 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
424,93
Економія при броні: -22,66 грн
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Абрил Формулейшнз
508,47
Економія при броні: -79,94 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
552,43
Економія при броні: -36,25 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
397,38
Економія при броні: -56,62 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
454,77
Економія при броні: -74,22 грн
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Абрил Формулейшнз
491,97
Економія при броні: -32,97 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
584,54
Економія при броні: -95,85 грн