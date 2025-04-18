Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 241 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Абрил Формулейшнз
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Абрил Формулейшнз
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
399,68
Економія при броні: -24,92 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
467,02
Економія при броні: -34,29 грн
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Абрил Формулейшнз
487,96
Економія при броні: -30,43 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
544,87
Економія при броні: -36,52 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
Колонтаївська
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
390,85
Економія при броні: -14,71 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
448,76
Економія при броні: -15,79 грн
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Абрил Формулейшнз
508,73
Економія при броні: -18,38 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
574,90
Економія при броні: -21,68 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
389,99
Економія при броні: -49,07 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
450,14
Економія при броні: -48,71 грн
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Абрил Формулейшнз
516,42
Економія при броні: -92,94 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
576,68
Економія при броні: -23,46 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Абрил Формулейшнз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
402,27
Економія при броні: -61,68 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
438,45
Економія при броні: -37,02 грн
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Абрил Формулейшнз
516,03
Економія при броні: -92,55 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
603,29
Економія при броні: -39,22 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
376,30
Економія при броні: -31,40 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
434,30
Економія при броні: -44,00 грн
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Абрил Формулейшнз
504,80
Економія при броні: -71,60 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
564,20
Економія при броні: -72,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Абрил Формулейшнз
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
376,30 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
434,20 грн
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Абрил Формулейшнз
492,10 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
579,50 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
387,97
Економія при броні: -12,79 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
447,57
Економія при броні: -14,76 грн
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Абрил Формулейшнз
507,04
Економія при броні: -16,72 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
564,62
Економія при броні: -21,35 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
373,54
Економія при броні: -32,95 грн
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Абрил Формулейшнз
511,97
Економія при броні: -87,86 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
451,71
Економія при броні: -19,88 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
572,44
Економія при броні: -25,19 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
371,80
Економія при броні: -26,90 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
434,30
Економія при броні: -44,00 грн
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Абрил Формулейшнз
492,10
Економія при броні: -58,90 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
503,10
Економія при броні: -11,40 грн