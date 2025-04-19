Львів (адресу не вказано)
Доступно в 186 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
400,36
Економія при броні: -58,87 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
462,12
Економія при броні: -76,30 грн
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Абрил Формулейшнз
503,54
Економія при броні: -68,50 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
585,64
Економія при броні: -99,94 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
405,40
Економія при броні: -55,50 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
445,40
Економія при броні: -49,10 грн
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Абрил Формулейшнз
492,10
Економія при броні: -51,00 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
564,20
Економія при броні: -64,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
385,30
Економія при броні: -35,40 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
445,40
Економія при броні: -49,10 грн
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Абрил Формулейшнз
492,10
Економія при броні: -51,00 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
579,30
Економія при броні: -79,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
376,30
Економія при броні: -26,40 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
439,50
Економія при броні: -43,20 грн
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Абрил Формулейшнз
492,10
Економія при броні: -51,00 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
563,50
Економія при броні: -64,00 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
397,62
Економія при броні: -56,10 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
423,81
Економія при броні: -38,12 грн
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Абрил Формулейшнз
517,53
Економія при броні: -88,98 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
545,83
Економія при броні: -51,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
395,25
Економія при броні: -49,28 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
465,68
Економія при броні: -73,00 грн
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Абрил Формулейшнз
529,80
Економія при броні: -94,65 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
579,50 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
362,60
Економія при броні: -12,70 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
444,90
Економія при броні: -48,60 грн
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Абрил Формулейшнз
504,20
Економія при броні: -63,10 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
529,90
Економія при броні: -30,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
405,40
Економія при броні: -55,50 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
445,40
Економія при броні: -49,10 грн
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Абрил Формулейшнз
474,10
Економія при броні: -33,00 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
550,10
Економія при броні: -50,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
376,40
Економія при броні: -26,50 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
415,80
Економія при броні: -19,50 грн
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Абрил Формулейшнз
504,20
Економія при броні: -63,10 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
564,20
Економія при броні: -64,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
376,40
Економія при броні: -26,50 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
434,30
Економія при броні: -38,00 грн
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Абрил Формулейшнз
494,70
Економія при броні: -53,60 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
556,50
Економія при броні: -57,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
385,50
Економія при броні: -35,60 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
457,30
Економія при броні: -61,00 грн
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Абрил Формулейшнз
492,10
Економія при броні: -51,00 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
564,20
Економія при броні: -64,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
382,60
Економія при броні: -32,70 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
434,30
Економія при броні: -38,00 грн
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Абрил Формулейшнз
504,20
Економія при броні: -63,10 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
556,80
Економія при броні: -57,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
380,90
Економія при броні: -31,00 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
434,30
Економія при броні: -38,00 грн
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Абрил Формулейшнз
492,10
Економія при броні: -51,00 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
543,40
Економія при броні: -43,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
426,75
Економія при броні: -72,20 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
468,90
Економія при броні: -72,13 грн
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Абрил Формулейшнз
518,42
Економія при броні: -118,19 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
575,21
Економія при броні: -88,64 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
362,60
Економія при броні: -12,70 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
434,30
Економія при броні: -38,00 грн
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Абрил Формулейшнз
472,00
Економія при броні: -30,90 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
550,10
Економія при броні: -50,60 грн