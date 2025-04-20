Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 166 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
376,30 грн
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Абрил Формулейшнз
492,10
Економія при броні: -54,60 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
457,50 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
550,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
397,62
Економія при броні: -38,15 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
456,52
Економія при броні: -50,47 грн
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Абрил Формулейшнз
492,10 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
536,74
Економія при броні: -26,48 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Абрил Формулейшнз
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
376,30 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
457,50 грн
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Абрил Формулейшнз
492,10 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
550,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
395,66
Економія при броні: -20,67 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
456,70
Економія при броні: -24,15 грн
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Абрил Формулейшнз
492,10 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
578,77
Економія при броні: -30,16 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
375,68
Економія при броні: -16,14 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
453,49
Економія при броні: -47,84 грн
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Абрил Формулейшнз
514,09
Економія при броні: -78,83 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
533,24
Економія при броні: -22,91 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
389,34
Економія при броні: -15,00 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
447,02
Економія при броні: -55,26 грн
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Абрил Формулейшнз
523,24
Економія при броні: -88,58 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
578,86
Економія при броні: -95,49 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Абрил Формулейшнз
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
376,30 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
455,27
Економія при броні: -63,51 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
576,95
Економія при броні: -93,58 грн
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Абрил Формулейшнз
492,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
386,00
Економія при броні: -39,00 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
434,20
Економія при броні: -40,70 грн
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Абрил Формулейшнз
492,10
Економія при броні: -54,60 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
550,00
Економія при броні: -51,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
393,99
Економія при броні: -19,65 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
452,36
Економія при броні: -60,60 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
592,03
Економія при броні: -108,66 грн
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Абрил Формулейшнз
492,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Абрил Формулейшнз
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
376,30 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
463,30
Економія при броні: -71,25 грн
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Абрил Формулейшнз
492,10 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
587,13
Економія при броні: -92,08 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
376,30 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
434,30
Економія при броні: -40,80 грн
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Абрил Формулейшнз
492,10
Економія при броні: -54,60 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
550,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
403,06
Економія при броні: -63,60 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
462,77
Економія при броні: -70,72 грн
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Абрил Формулейшнз
524,62
Економія при броні: -89,95 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
586,47
Економія при броні: -93,02 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
361,80
Економія при броні: -22,60 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
459,13
Економія при броні: -67,08 грн
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Абрил Формулейшнз
537,41
Економія при броні: -102,28 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
581,85
Економія при броні: -86,80 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
362,60
Економія при броні: -15,60 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
457,60
Економія при броні: -64,10 грн
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Абрил Формулейшнз
492,10
Економія при броні: -54,60 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
503,10
Економія при броні: -4,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
373,66
Економія при броні: -27,28 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
463,34
Економія при броні: -70,77 грн
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Абрил Формулейшнз
492,10 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
542,23
Економія при броні: -46,92 грн