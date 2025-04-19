Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 209 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
395,31
Економія при броні: -24,99 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
453,88
Економія при броні: -36,80 грн
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Абрил Формулейшнз
531,27
Економія при броні: -24,77 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
571,01
Економія при броні: -41,97 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
394,67
Економія при броні: -24,35 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
436,32
Економія при броні: -18,43 грн
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Абрил Формулейшнз
513,70
Економія при броні: -22,94 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
570,08
Економія при броні: -41,04 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
404,38
Економія при броні: -28,37 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
464,29
Економія при броні: -31,48 грн
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Абрил Формулейшнз
526,34
Економія при броні: -35,38 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
584,11
Економія при броні: -39,85 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Абрил Формулейшнз
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
376,40
Економія при броні: -28,60 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
434,30
Економія при броні: -40,00 грн
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Абрил Формулейшнз
508,20
Економія при броні: -71,00 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
550,00
Економія при броні: -53,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
362,60
Економія при броні: -14,80 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
407,80
Економія при броні: -13,50 грн
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Абрил Формулейшнз
492,20
Економія при броні: -55,00 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
550,00
Економія при броні: -53,50 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
387,55
Економія при броні: -17,04 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
453,96
Економія при броні: -36,91 грн
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Абрил Формулейшнз
531,37
Економія при броні: -49,16 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
575,30
Економія при броні: -46,21 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
399,21
Економія при броні: -53,49 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
458,35
Економія при броні: -65,70 грн
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Абрил Формулейшнз
521,71
Економія при броні: -87,11 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
576,63
Економія при броні: -84,55 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
376,40
Економія при броні: -28,60 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
434,30
Економія при броні: -40,00 грн
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Абрил Формулейшнз
508,20
Економія при броні: -71,00 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
550,00
Економія при броні: -53,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
401,28
Економія при броні: -31,21 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
451,07
Економія при броні: -34,02 грн
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Абрил Формулейшнз
492,10 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
579,63
Економія при броні: -50,54 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
397,21
Економія при броні: -27,14 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
458,48
Економія при броні: -41,43 грн
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Абрил Формулейшнз
536,65
Економія при броні: -54,44 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
576,79
Економія при броні: -47,70 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
400,60
Економія при броні: -25,98 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
459,95
Економія при броні: -50,70 грн
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Абрил Формулейшнз
492,10 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
578,65
Економія при броні: -59,08 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
394,59
Економія при броні: -49,05 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
453,05
Економія при броні: -61,15 грн
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Абрил Формулейшнз
513,60
Економія при броні: -79,00 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
569,97
Економія при броні: -102,21 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
403,97
Економія при броні: -58,43 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
475,57
Економія при броні: -83,33 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
531,04
Економія при броні: -79,64 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
389,83
Економія при броні: -12,75 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
431,62
Економія при броні: -14,11 грн
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Абрил Формулейшнз
492,10 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
564,45
Економія при броні: -29,53 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
400,04
Економія при броні: -25,42 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
459,30
Економія при броні: -50,07 грн
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Абрил Формулейшнз
492,10 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
577,83
Економія при броні: -58,26 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
395,96
Економія при броні: -21,34 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
454,62
Економія при броні: -45,39 грн
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Абрил Формулейшнз
492,10 грн
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
571,94
Економія при броні: -52,37 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
3.7 км
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
Цефинак® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Абрил Формулейшнз
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз