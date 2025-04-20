Ніфуроксазид Алкалоїд (Nifuroxazide Alkaloid®)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 166 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
215,96
Економія при броні: -28,96 грн
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
206,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
206,20 грн
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
226,00 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
69,22
Економія при броні: -3,72 грн
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
226,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
206,20 грн
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
226,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
206,20 грн
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
226,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
215,96
Економія при броні: -28,96 грн
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
206,20 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
206,20 грн
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
226,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
206,20 грн
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
226,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
65,10
Економія при броні: -4,63 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
206,20 грн
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
226,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
206,20 грн
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
226,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
206,20 грн
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
226,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
217,42
Економія при броні: -46,62 грн
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
206,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
205,09
Економія при броні: -45,21 грн
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
226,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
207,36
Економія при броні: -63,49 грн
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
226,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
206,20 грн
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
226,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
215,96
Економія при броні: -28,96 грн
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
206,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
206,20 грн
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
226,00 грн