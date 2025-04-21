Ніфуроксазид Алкалоїд (Nifuroxazide Alkaloid®)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 58 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
206,20 грн
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
226,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
206,20 грн
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
226,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
204,79
Економія при броні: -10,81 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
206,20 грн
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
226,00 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
206,20 грн
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
226,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
206,20 грн
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
226,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
206,20 грн
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
226,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
206,20 грн
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
226,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
206,20 грн
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
226,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
204,40
Економія при броні: -11,18 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
206,20 грн
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
226,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
206,20 грн
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
226,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
206,20 грн
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
226,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
206,20 грн
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
226,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
206,20 грн
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
226,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
206,20 грн
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
226,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
206,20 грн
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
226,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.1 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд