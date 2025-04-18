Ніфуроксазид Алкалоїд (Nifuroxazide Alkaloid®)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 164 аптеках у Одеса
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нежданової, 32
1.2 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
204,70 грн
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
224,40 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
204,70 грн
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
224,40 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
204,70 грн
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
224,40 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
2.8 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
204,70 грн
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
224,40 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
204,70 грн
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
224,40 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
204,70 грн
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
224,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
204,70 грн
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
224,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
204,70 грн
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
224,40 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 36
3.0 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
204,70 грн
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
224,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
204,70 грн
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
224,40 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
3.3 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
204,70 грн
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
224,40 грн