Ніфуроксазид Алкалоїд (Nifuroxazide Alkaloid®)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 73 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
206,20 грн
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
226,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
206,20 грн
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
226,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
206,20 грн
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
226,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
206,20 грн
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
226,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
206,20 грн
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
226,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
206,20 грн
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
226,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
206,20 грн
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
226,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
206,20 грн
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
226,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
206,20 грн
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
226,00 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
206,20 грн
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
226,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
200,59
Економія при броні: -32,03 грн
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
226,00 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
206,20 грн
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
226,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
217,31
Економія при броні: -20,30 грн
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
226,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
206,20 грн
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
226,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
206,20 грн
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
226,00 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
223,99
Економія при броні: -55,50 грн
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
226,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
206,20 грн
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
226,00 грн