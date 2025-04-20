Ніфуроксазид Алкалоїд (Nifuroxazide Alkaloid®)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 116 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
206,20 грн
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
226,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
68,37
Економія при броні: -15,10 грн
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
226,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
216,00
Економія при броні: -29,00 грн
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
206,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
136,79
Економія при броні: -7,57 грн
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
226,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
137,91
Економія при броні: -31,48 грн
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
226,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
206,20 грн
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
226,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
206,20 грн
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
226,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
206,20 грн
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
226,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
213,08
Економія при броні: -8,65 грн
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
226,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
218,52
Економія при броні: -13,82 грн
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
226,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
206,20 грн
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
226,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
218,27
Економія при броні: -13,57 грн
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
226,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
206,20 грн
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
226,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
206,20 грн
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
226,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
72,76
Економія при броні: -4,61 грн
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
226,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
216,00
Економія при броні: -29,00 грн
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
206,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
206,20 грн
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
226,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
206,20 грн
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
226,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
217,27
Економія при броні: -30,27 грн
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
206,20 грн