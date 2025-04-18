Ніфуроксазид Алкалоїд (Nifuroxazide Alkaloid®)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 176 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
204,70 грн
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
224,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
204,70 грн
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
224,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
204,70 грн
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
224,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
204,70 грн
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
224,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
204,70 грн
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
224,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
141,46
Економія при броні: -12,01 грн
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
224,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
1.5 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
204,70 грн
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
224,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 38
1.7 км
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд