Панкреазим 10000 (Pancreazim 10000)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 115 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №20
Технолог
85,87
Економія при броні: -4,05 грн
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №50
Технолог
185,24
Економія при броні: -10,58 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №20
Технолог
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №50
Технолог
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №20
Технолог
96,20
Економія при броні: -2,90 грн
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №50
Технолог
198,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №20
Технолог
83,87
Економія при броні: -3,68 грн
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №50
Технолог
183,67
Економія при броні: -8,66 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №20
Технолог
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №50
Технолог
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №20
Технолог
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №50
Технолог
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №20
Технолог
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №50
Технолог
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №20
Технолог
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №50
Технолог
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №50
Технолог
202,20
Економія при броні: -3,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №20
Технолог
85,86
Економія при броні: -5,51 грн
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №50
Технолог
188,03
Економія при броні: -13,57 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №20
Технолог
84,20
Економія при броні: -3,85 грн
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №50
Технолог
184,39
Економія при броні: -9,93 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №20
Технолог
94,50
Економія при броні: -1,20 грн
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №50
Технолог
198,50 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №20
Технолог
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №50
Технолог
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №50
Технолог
202,20
Економія при броні: -3,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №20
Технолог
96,20
Економія при броні: -2,90 грн
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №50
Технолог
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №20
Технолог
86,09
Економія при броні: -5,94 грн
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №50
Технолог
192,26
Економія при броні: -17,87 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №20
Технолог
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №50
Технолог
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №20
Технолог
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №50
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №20
Технолог
85,54
Економія при броні: -5,21 грн
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №50
Технолог
187,32
Економія при броні: -13,00 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №20
Технолог
86,21
Економія при броні: -5,88 грн
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №50
Технолог
188,78
Економія при броні: -14,46 грн