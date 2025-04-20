Панкреазим 10000 (Pancreazim 10000)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 174 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №20
Технолог
48,10
Економія при броні: -0,90 грн
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №50
Технолог
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №20
Технолог
84,78
Економія при броні: -5,91 грн
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №50
Технолог
185,66
Економія при броні: -15,91 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №20
Технолог
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №50
Технолог
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №50
Технолог
195,00
Економія при броні: -17,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №20
Технолог
86,60
Економія при броні: -4,30 грн
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №50
Технолог
196,35
Економія при броні: -9,76 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №20
Технолог
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №50
Технолог
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №20
Технолог
84,53
Економія при броні: -5,61 грн
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №50
Технолог
184,42
Економія при броні: -14,71 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №20
Технолог
83,02
Економія при броні: -15,20 грн
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №50
Технолог
181,80
Економія при броні: -7,53 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №20
Технолог
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №50
Технолог
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №20
Технолог
84,55
Економія при броні: -16,67 грн
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №50
Технолог
185,15
Економія при броні: -10,88 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №20
Технолог
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №50
Технолог
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №20
Технолог
96,20
Економія при броні: -1,80 грн
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №50
Технолог
198,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №20
Технолог
85,78
Економія при броні: -5,44 грн
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №50
Технолог
183,97
Економія при броні: -9,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №20
Технолог
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №50
Технолог
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №20
Технолог
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №50
Технолог
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №20
Технолог
86,04
Економія при броні: -5,73 грн
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №50
Технолог
188,41
Економія при броні: -14,17 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №50
Технолог
202,20
Економія при броні: -6,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №20
Технолог
86,26
Економія при броні: -5,95 грн
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №50
Технолог
148,86
Економія при броні: -9,46 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №20
Технолог
85,27
Економія при броні: -4,96 грн
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №50
Технолог
186,72
Економія при броні: -12,48 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №20
Технолог
96,20
Економія при броні: -1,80 грн
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №50
Технолог
202,20
Економія при броні: -6,30 грн