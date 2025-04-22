Панкреазим 10000 (Pancreazim 10000)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 84 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №20
Технолог
94,50
Економія при броні: -0,10 грн
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №50
Технолог
198,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №20
Технолог
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №50
Технолог
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №20
Технолог
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №50
Технолог
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №20
Технолог
96,20
Економія при броні: -1,80 грн
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №50
Технолог
198,50
Економія при броні: -0,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №50
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №20
Технолог
85,59
Економія при броні: -5,44 грн
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №50
Технолог
187,43
Економія при броні: -13,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №20
Технолог
94,50
Економія при броні: -0,10 грн
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №50
Технолог
198,50
Економія при броні: -0,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №20
Технолог
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №50
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №20
Технолог
100,51
Економія при броні: -6,13 грн
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №50
Технолог
209,75
Економія при броні: -12,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №20
Технолог
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №50
Технолог
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №50
Технолог
198,50
Економія при броні: -0,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №20
Технолог
84,62
Економія при броні: -4,47 грн
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №50
Технолог
185,31
Економія при броні: -10,98 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №20
Технолог
96,20
Економія при броні: -1,80 грн
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №50
Технолог
202,20
Економія при броні: -4,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №20
Технолог
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №50
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №20
Технолог
83,25
Економія при броні: -3,08 грн
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №50
Технолог
111,55
Економія при броні: -6,88 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №20
Технолог
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №50
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №20
Технолог
85,31
Економія при броні: -5,16 грн
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №50
Технолог
186,81
Економія при броні: -12,48 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №20
Технолог
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №50
Технолог
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №20
Технолог
96,20
Економія при броні: -1,80 грн
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №50
Технолог
198,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №20
Технолог
83,97
Економія при броні: -3,27 грн
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні блістер №50
Технолог
183,65
Економія при броні: -8,03 грн