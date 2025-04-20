Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 122 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
689,30
Економія при броні: -24,71 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
875,80
Економія при броні: -45,01 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
1007,20
Економія при броні: -119,60 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
900,00
Економія при броні: -81,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
1003,50
Економія при броні: -115,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
689,30
Економія при броні: -24,71 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
1007,20
Економія при броні: -119,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
884,06
Економія при броні: -53,27 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
667,17
Економія при броні: -27,15 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
999,96
Економія при броні: -119,72 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
1035,18
Економія при броні: -154,24 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
900,00
Економія при броні: -73,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
1039,88
Економія при броні: -159,39 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
153,12
Економія при броні: -4,89 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
1019,79
Економія при броні: -38,11 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
3.2 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
528,80
Економія при броні: -30,31 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
3.3 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
868,28
Економія при броні: -37,49 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
1014,18
Економія при броні: -138,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
983,90
Економія при броні: -94,50 грн