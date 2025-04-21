Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 94 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
1054,40
Економія при броні: -200,64 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
835,92
Економія при броні: -82,97 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
1052,30
Економія при броні: -197,87 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
1007,20
Економія при броні: -103,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
1007,20
Економія при броні: -103,30 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
839,75
Економія при броні: -86,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
521,14
Економія при броні: -22,64 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
1017,72
Економія при броні: -126,71 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
503,60
Економія при броні: -51,65 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
1008,10
Економія при броні: -104,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
1056,59
Економія при броні: -164,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
1044,89
Економія при броні: -153,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
1007,20
Економія при броні: -103,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
871,96
Економія при броні: -41,17 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
1045,16
Економія при броні: -172,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
1003,50
Економія при броні: -99,60 грн