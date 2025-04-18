Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 168 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
890,49
Економія при броні: -59,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
1016,84
Економія при броні: -34,67 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
1045,50
Економія при броні: -173,55 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
1046,53
Економія при броні: -174,79 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
1007,20
Економія при броні: -115,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
1036,17
Економія при броні: -48,48 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
1042,88
Економія при броні: -171,14 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
166,43
Економія при броні: -18,34 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
874,97
Економія при броні: -44,17 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
1054,81
Економія при броні: -158,14 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
1007,20
Економія при броні: -115,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
1050,10
Економія при броні: -134,08 грн