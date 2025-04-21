Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 71 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
1051,60
Економія при броні: -64,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
983,90
Економія при броні: -89,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
1042,68
Економія при броні: -150,88 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
1007,20
Економія при броні: -113,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
1007,20
Економія при броні: -113,10 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
1007,20
Економія при броні: -113,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
1007,20
Економія при броні: -113,10 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
1070,24
Економія при броні: -194,81 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
1031,58
Економія при броні: -139,26 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
714,42
Економія при броні: -49,83 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
1003,50
Економія при броні: -109,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
1020,41
Економія при броні: -144,98 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
1007,20
Економія при броні: -113,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
1054,30
Економія при броні: -171,09 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
690,51
Економія при броні: -25,92 грн