Львів (адресу не вказано)
Доступно в 171 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
894,40
Економія при броні: -58,63 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
973,90
Економія при броні: -94,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
883,10
Економія при броні: -3,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
1003,50
Економія при броні: -123,80 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
1028,76
Економія при броні: -156,38 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
526,65
Економія при броні: -28,16 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
883,10
Економія при броні: -3,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
671,80
Економія при броні: -85,04 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
738,37
Економія при броні: -5,58 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Київська, 9
0.9 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
441,55
Економія при броні: -1,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
333,87
Економія при броні: -40,93 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 71
0.9 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
887,20
Економія при броні: -7,50 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стара, 1
0.9 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
1055,81
Економія при броні: -191,81 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
1003,50
Економія при броні: -123,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
886,40
Економія при броні: -6,70 грн