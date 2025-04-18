Київ (адресу не вказано)
Доступно в 554 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
1007,20
Економія при броні: -83,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
1007,20
Економія при броні: -83,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
1030,03
Економія при броні: -166,10 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
351,16
Економія при броні: -18,87 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
1008,10
Економія при броні: -84,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
1045,09
Економія при броні: -105,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
1007,20
Економія при броні: -83,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
1042,28
Економія при броні: -139,01 грн