Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 145 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
884,70
Економія при броні: -8,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
878,30
Економія при броні: -47,51 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
900,00
Економія при броні: -94,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
1054,40
Економія при броні: -72,04 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
697,92
Економія при броні: -33,33 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
1032,06
Економія при броні: -40,93 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
875,88
Економія при броні: -45,09 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
738,37
Економія при броні: -8,16 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
1025,00
Економія при броні: -147,24 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
1037,61
Економія при броні: -173,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
1036,44
Економія при броні: -172,13 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
945,13
Економія при броні: -80,82 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
1037,71
Економія при броні: -173,13 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
900,00
Економія при броні: -94,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
295,17
Економія при броні: -3,26 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
1003,30
Економія при броні: -77,07 грн