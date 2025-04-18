Харків (адресу не вказано)
Доступно в 141 аптеках у Харків
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
1007,20
Економія при броні: -99,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
1007,20
Економія при броні: -99,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
1007,20
Економія при броні: -99,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
1044,89
Економія при броні: -133,88 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
1047,29
Економія при броні: -140,89 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
1061,83
Економія при броні: -155,43 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
1007,20
Економія при броні: -99,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
1022,83
Економія при броні: -130,75 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 72
2.2 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
2.2 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 84
2.3 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
1074,02
Економія при броні: -194,75 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 18
2.5 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
1008,10
Економія при броні: -100,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
1008,10
Економія при броні: -100,60 грн