Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 213 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
1028,44
Економія при броні: -164,23 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
1046,19
Економія при броні: -181,98 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
1071,94
Економія при броні: -81,57 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
591,23
Економія при броні: -2,33 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
886,40
Економія при броні: -3,50 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
1048,09
Економія при броні: -183,81 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
1064,55
Економія при броні: -179,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
1070,09
Економія при броні: -205,81 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
529,25
Економія при броні: -30,76 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
1030,13
Економія при броні: -132,10 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
1045,99
Економія при броні: -196,73 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
713,82
Економія при броні: -49,23 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
517,83
Економія при броні: -19,44 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
1021,68
Економія при броні: -123,65 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
349,83
Економія при броні: -17,53 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
1055,48
Економія при броні: -80,99 грн