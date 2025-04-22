Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 65 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
1008,10
Економія при броні: -110,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
1007,20
Економія при броні: -109,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
1007,20
Економія при броні: -109,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
608,77
Економія при броні: -9,74 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
667,73
Економія при броні: -69,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
517,49
Економія при броні: -18,99 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
1060,52
Економія при броні: -155,11 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
1007,20
Економія при броні: -109,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
1048,82
Економія при броні: -157,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
1007,20
Економія при броні: -109,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
1007,20
Економія при броні: -109,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
1063,92
Економія при броні: -171,89 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
1037,47
Економія при броні: -145,76 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
1.0 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Гліптар® таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
1061,12
Економія при броні: -78,55 грн