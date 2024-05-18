Амлодипін-Тева таблетки 10 мг блістер, №90 - Харків (890770) Лікарський препарат - ціни
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
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Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
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Всього: упаковка (2)
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
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Всього: упаковка (1)
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Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 69
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Всього: упаковка (1), блістер (3)
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Харків, вул. Космічна, 23
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Всього: упаковка (2), блістер (6)
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Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
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Всього: таблетки (60)
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Харків, просп. Науки, 23
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Харків, просп. Науки, 27
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Харків, вул. Отакара Яроша, 21
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Харків, пров. Расторгуївський, 2
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Всього: таблетки (60)
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Харків, пров. Расторгуївський, 2
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Гагаріна, 167
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 43
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1), блістер (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 64
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Всього: таблетки (30)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 23/1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
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Харків, пров. 1-й Лісопарківський, 5
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Лісопарківська, 2