Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 102 аптеках у Одеса
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нежданової, 32
1.2 км
Летровіста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Летровіста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
1609,30 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Летровіста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
1609,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Летровіста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
1609,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Летровіста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Летровіста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
1609,30 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Летровіста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
1609,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Летровіста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
1609,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Летровіста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
1609,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Летровіста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
1609,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Летровіста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
1550,99
Економія при броні: -77,65 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Летровіста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
1609,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Летровіста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
1609,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 31
3.4 км
Летровіста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Летровіста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
3.4 км
Летровіста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
1609,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
3.4 км
Летровіста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
1609,30 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
3.5 км
Летровіста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
1609,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
3.5 км
Летровіста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
1609,30 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
3.5 км
Летровіста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
1125,67
Економія при броні: -63,31 грн