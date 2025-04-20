Львів (адресу не вказано)
Доступно в 116 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Летровіста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
1615,90 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Летровіста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
1615,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Летровіста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
1615,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Летровіста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
1645,90
Економія при броні: -178,90 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Летровіста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
1615,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Летровіста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
1667,94
Економія при броні: -88,50 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Летровіста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
1615,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Летровіста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Летровіста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
1615,90 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Летровіста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Летровіста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
1615,90 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Київська, 9
0.9 км
Летровіста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Летровіста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
1615,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Летровіста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
1615,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Летровіста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
1615,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Летровіста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
1615,90 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Летровіста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
1467,10
Економія при броні: -0,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Летровіста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
1615,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Летровіста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
1615,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
Летровіста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
1615,90 грн