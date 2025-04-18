Київ (адресу не вказано)
Доступно в 326 аптеках у Київ
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.0 км
Летровіста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Летровіста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Летровіста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
1586,70
Економія при броні: -45,60 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
0.4 км
Летровіста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Летровіста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
1645,90
Економія при броні: -104,80 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Летровіста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
1652,57
Економія при броні: -60,09 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Летровіста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
1609,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Летровіста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
1609,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Летровіста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
1634,80
Економія при броні: -93,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Летровіста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
1609,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Летровіста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
1609,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Летровіста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
1609,30 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 38
1.6 км
Летровіста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Летровіста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
1640,01
Економія при броні: -70,22 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Летровіста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
1609,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Летровіста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
1609,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Летровіста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
1609,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Летровіста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
1609,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Летровіста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
1609,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Летровіста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
1609,30 грн